El Berga renova tres jugadors clau i el cos tècnic del primer equip

El Berga ja treballa de cara a la propera temporada i el conjunt berguedà ja ha tancat les primeres renovacions per disputar una temporada més la lliga a Segona Catalana. Joan Prat seguirà un cop més al comandament del primer equip blanc-i-vermell. El segon entrenador, Sergi Torrabadella, també continuarà una temporada més, juntament amb l'auxiliar Josep Trulls. Després de la renovació del cos tècnic ha sigut el torn dels primers jugadors, començant per les peces clau pel conjunt berguedà, que militarà a l'exigent competició de Segona Catalana. El davanter Joan Noguera, màxim golejador de l'equip amb 21gols aquesta temporada, serà el referent un any més a les files blanc-i-vermelles. El porter Dani Peralta, que va encaixar 39 gols en les 34 jornades de la lliga, també continuarà defensant la porteria del Berga. I, per últim, el migcampista defensiu Jordi Torner serà de nou un dels motors de l'equip la propera campanya.