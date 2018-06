Bou torna al podi i recupera el lideratge del campionat

El pilot pierenc Toni Bou es va refer parcialment de la quarta posició de dissabte a la primera jornada del Gran Premi de Japó de trial i, amb el segon lloc d'ahir, va recuperar el lideratge del campionat. Les bones sensacions de Bou damunt de la moto van fer possible que pogués tornar a lluitar per la cursa. Tot i l'inconvenient d'haver de sortir en el primer grup de pilots, va mantenir un bon ritme, sense gaires penalitzacions i va arribar al final amb opcions de victòria, tot i que aquesta finalment va ser per al basc Jaime Busto. Aquest, juntament amb el guanyador de dissabte, Jeroni Fajardo, es presenten com a rivals de Bou en el mundial.

Les proves de Motegi han estat molt igualades, com demostra que Bou, que va iniciar el mundial amb triomf a Camprodon, no n'hagi pogut guanyar cap de les dues. Les introduccions en el reglament sembla que faran els Grans Premis d'aquesta temporada més emocionants i que hi haurà més pilots en pocs punts. D'aquesta manera, després de tres proves, en la classificació general hi ha quatre pilots en només set punts, ja que Adam Raga, que ahir va ser tercer i va completar el podi, no perd pistonada.

Després de la cursa, Bou va mostrar-se «content d'haver recuperat les bones sensacions damunt de la moto. Al final, el cap de setmana no ha estat tan dolent, sobretot perquè cal comptar que aquest és un any diferent per a nosaltres. Hem tingut una lesió que no ens ha permès mantenir el calendari d'entrenaments habitual. Encara tinc molèsties i per a mi encara és complicat trobar el ritme de cursa». Bou va afegir que «seguirem lluitant per recuperar-nos de la lesió i poder tornar a entrenar-nos per combatre en el campionat». La propera cita, el 17 de juny a Sant Julià de Lòria.