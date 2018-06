El club facilitarà un autocar per als aficionats

? El Manresa FS està preparant un autocar per als aficionats que vulguin fer el desplaçament a Saragossa dissabte que ve i viure en directe la tornada de la promoció d'ascens entre el Colo Colo i el conjunt blanc-i-vermell al pavelló de La Granja de la capital aragonesa. La sortida serà de la plaça Catalunya i l'hora, tot i que no està del tot determinada, es preveu que sigui cap al migdia. Els seguidors del club manresà interessats en una lloc per anar amb l'autocar (les places són limitades) poden fer la corresponent reserva durant la setmana, trucant al telefon 676 102 741 (Alfonso Salguero)