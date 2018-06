El Gimnàstic sènior femení fa història i assoleix l'ascens a Primera Catalana

L'equip del sènior femení del Gimnàstic de Manresa, entrenat per Dani Araque i Emi Flores, va proclamar-se campió de lliga a falta d'una jornada i van aconseguir, d'aquesta manera, un ascens històric a Primera Catalana.

Pel que fa al partit, les noies bagencs no van donar cap opció al Moià i van golejar per un ampli 13-0, en un partit en què el conjunt local va imposar la seva gran superioritat i, de mica en mica, va anar ampliant el marcador fins arribar a la fi de l'enfrontament. Després de 27 jornades i a falta d'una més per finalitzar el campionat, les noies entrenades per Dani Araque han assolitat un total de 25 victòries, un empat i una derrota. Les jugadores escapulades han marcat un total de 146 gols a favor i tan sols n'han rebut 18 en contra.

Cal destacar l'enorme capacitat golejadora de tres jugadores escapulades, entre les quals han marcat 96 gols i han acabat entre les primeres deu posicions a la classificació de golejadores. Isabel Ramírez amb 48 gols, Lucía de Nardo amb 26 i Alba López amb 22 han estat les màximes golejadores del conjunt escapulat. La setmana vinent, l'equip de Dani Araque tancarà una excel·lent temporada al camp del Sant Fost, en l'últim partit de la lliga a Segona Catalana.

El Nàstic femení treu resultats

A banda del campionat del sènior femení, també cal destacar la gran temporada del juvenil-cadet femení, entrenat per David Martínez i Iria Pujol, que acabarà en la cinquena posició a Segona Divisió. L'equip cadet-infantil femení, entrenat per Marta Pujol i Lucía de Nardo, acabarà amb el subcampionat després de finalitzar darrere del base Marc Bartra.