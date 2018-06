El Joanenc elimina el Capellades de la Copa Catalunya en un duel intens

El Joanenc va imposar-se davant del Capellades, en un partit molt disputat i en el qual l'àrbitre es va fer amb el protagonisme del joc. El conjunt de casa va fallar fins a dos penals a la segona meitat.

El partit va començar molt anivellat i sense gaire ocasions clares de gol. L'equip de casa va aprofitar una greu errada defensiva del Joanenc per marcar el primer gol just abans del descans. A la represa, els visitants van reaccionar i van empatar amb un gol ràpid. Els bagencs no van afluixar i van continuar dominant, i van aconseguir marcar el segon gol a falta de quinze minuts del final. L'àrbitre va expulsar el visitant Serra després de cometre un penal fora de l'àrea, però el Capellades no va aprofitar-lo. I, cinc minuts més tard, els locals van tornar a fallar un altre penal. En els darrers cinc minuts, els visitants van sentenciar el pas de ronda a la Copa Catalunya amb dos gols més.