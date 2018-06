L'Espanyol anuncia Rubi i el Barça, la renovació d'Umtiti

L'Espanyol i el Barça van fer oficials ahir dues informacions de les quals s'especulava els darrers dies. El club blanc-i-blau va informar que ha contractat el fins ara tècnic de l'Osca, Joan Francesc Ferrer Rubi, com a entrenador del primer equip per a les dues properes temporades. Per la seva banda, els blaugrana van fer pública la renovació del central francès Samuel Umtiti fins al juny de l'any 2023.

Pel que fa a Rubi, era conegut que l'Espanyol el volia ja des d'abans del final de la temporada amb l'Osca, amb el qual va aconseguir l'ascens ara fa quinze dies. La setmana passada, el mateix tècnic havia fet declaracions en clau de nou entrenador espanyolista, i ahir es va confirmar. El tècnic, de Vilassar de Mar, serà presentat avui al migdia. Arribarà acompanyat del seu ajudant, Jaume Torras, el preparador físic Xavi Gil i l'assistent tècnic Manel Rodríguez. Substituirà en el càrrec l'interí David Gallego, que seguirà amb l'equip filial.

Uns minuts abans de la presentació de Rubi, tindrà lloc l'acte de signatura de la renovació del central Samuel Umtiti, que es desplaçarà a Barcelona des de la concentració de la selecció francesa per al Mundial. Els darrers mesos, la continuïtat d'Umtiti al Barça va perillar, però al final s'ha arribat a un acord per fer créixer, sobretot, la clàusula de rescissió de contracte, que era de 60 milions d'euros. Umtiti renova fins al 2023 i apuntala el centre de la reraguarda barcelonista.