L'Espanyol cadet s'endú el Torneig Enramades sallentí

El Torenig Enramades, en categoria cadet, es va disputar per 34a vegada, aquest dissabte, a Sallent. Els equips participants van ser el Sallent, el Gimnàstic Manresa, el Mercantil i l'Espanyol. La primera semifinal va enfrontar el Mercantil i el Gimnàstic Manresa. El matx va ser disputat, intens i sense gaire ocasions de gol. No es va veure cap diana en els 40 minuts de joc i, per tant, van haver de jugar-se la classificació des del punt de penal. El conjunt més encertat va ser el Mercantil, que d'aquesta manera va accedir a la final. La segona semifinal, el Sallent-Espanyol, va ser el partit més entretingut de la tarda. Els espectadors presents van gaudir de com l'equip amfitrió plantava cara a tot un Espa-nyol, que va tenir ocasions clares per avançar-se. Els sallentins es van saber defensar i també van tenir aproximacions per tal d'emportar-se el partit. Cap dels dos equips va mostrar encert i, de nou, els llançaments de penal van dictar sentència. Els barcelonins van estar més encertats i es van classificar per a la final.

El partit pel tercer i quart lloc va tenir poca història. El Sallent va pagar el desgast físic i emocional. Tot i avançar-se en l'electrònic, el Gimnàstic va capgirar el marcadorfavorable al Sallent i va anotar fins a set gols que l'hi va donar la tercera plaça. La final entre el Mercantil i l'Espanyol va ser dominada pels blanc-i-blaus. Van tenir les millors ocasions, tot i que no va ser fins a la part final del matx que van aconseguir anotar la diana de la victòria.