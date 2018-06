L'esperit atlètic inunda el centre històric manresà en una reeixida Street Night

Un grup de corredors baixant per la Muralla de Sant Domènec

Un grup de corredors baixant per la Muralla de Sant Domènec salvador redó

La tercera edició de la Manresa Street Night va omplir els carrers del centre històric manresà i va tenir una participació de 284 atletes (64 més que en la segona edició de la prova), 273 dels quals van aconseguir creuar la línia d'arribada. Tots van escampar l'esperit atlètic i el bon ambient per tota la capital bagenca.

La cursa constava de dos recor-reguts, un de cinc quilòmetres i l'altre de deu, que tenien el seu final en una plaça Major plena de gom a gom i amb tots els suports logístics i estètics que reclama una cursa d'aquestes característiques, com les arcades de meta, el centre de control de xips i temps i un avituallament, del qual els corredors van quedar molt contents perquè van poder beure aigua i menjar algunes peces de fruita. També hi havia exposats diversos productes de Ringana Sport, així com un espai destinat a David León Fisioteràpia. A més, un grup d'animadores del Cube van amenitzar l'espera dels espectadors amb coreografies.

Tot i que no era el més important, els guanyador de la cursa de 5 quilòmetres van ser Marc Trasserra en categoria masculina, que va agafar el relleu de Jan Bayona, amb un temps de 16 minuts i 13 segons, i Roser Pérez (22'59'') en categoria femenina, que ja havia guanyat en l'edició passada. Oussama Chouati, que compta per victòries les seves participacions a la cursa, amb 34 minuts i 46 segons, i Judit Lleonart, del Club Atlètic Manresa (47'08''), van ser els guanyadors de la cursa de 10 quilòmetres.