Lorenzo reviu a Mugello i la caiguda de Márquez dóna vida al mundial

El mallorquí Jorge Lorenzo, desaparegut en combat en els dos anys i mig que fa que és a Ducati, va reviscolar ahir, després d'haver introduït canvis a la seva moto, i va guanyar el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, en una jornada gloriosa per a l'escuderia transalpina, ja que Andrea Dovizioso va acabar segon. El més transcendental per al campionat, però, va ser la caiguda de Marc Márquez, quan rodava en segona posició a l'inici de la prova. El cerverí, tot i tornar a la pista, no va poder esgarrapar cap punt, però en manté 23 de diferència sobre un Valentino Rossi que ara és segon del mundial.

Lorenzo va dominar clarament tota la cursa. Va sortir bé, es va escapar a l'inici i ja no va ser atrapat per ningú. Darrere, Dovizioso va imposar la millor adaptació de la Ducati a la rapidesa de Mugello i va superar Rossi en la recta final. Va destacar, també, la meritòria cinquena posició del barceloní Àlex Rins, just darrere de la Suzuki del seu company d'escuderia Andrea Iannone.

Márquez va admetre que la seva caiguda havia tingut lloc «en un lloc inesperat». Va intentar salvar-la, com en altres ocasions, però va quedar sense asfalt i va anar per terra. Llavors va trigar massa estona a aixecar la moto. Per la seva banda, Lorenzo va mostrar-se exultant pel triomf, però també va tenir paraules amargues per als seus enginyers, que, «si haguessin confiat més en mi, haurien fet que la història canviés. Si haguessin portat abans el que jo demanava, tot hauria anat diferent». Sembla que de cara a la temporada vinent, Lorenzo tornarà a Yamaha.

En les altres categories, triomfs d'Oliveira i Martín i lideratges per a Bagnaia i Bezzecchi.