Manresa acollirà diumenge el català d'esgrima per primer cop al Congost

Fa poc més d´un any que va néixer a Manresa la primera escola del Bages d´esgrima, de la mà d´una nova entitat, el Club Esgrima Sabre Hongarès, dirigida per Daniel Bello, practicant, àrbitre i instructor d´aquesta modalitat esportiva olímpica, amb més de 23 anys d´experiència en els diferents apartats, i actualment resident a Manresa. Es va formar a l´Escola Hongaresa d´esgrima, una de les entitats més potents de l´esgrima catalana. En aquests moments ja són uns 40 els esportistes que practiquen l´esgrima al gimnàs de l´escola manresana Bages.

D´aquest projecte prou consolidat ha quallat una organització important com és el campionat de Catalunya d´esgrima en les categories sub-10 i sub-12, que tindrà lloc diumenge al Complex Vell Congost des de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda en les modalitats d´espa, floret i sabre. Aquesta competició rebrà un centenar llarg d´esportistes de setze entitats catalanes, entre elles el propi Club Esgrima Sabre Hongarès amb una quinzena de practicants. És obert a tot el public en general.

Ahir es va fer la presentació d´aquest campionat català. Daniel Bello va reconèixer que «estem parlant d´un esport minoritari però estic molt content del suport que he trobat sobretot a l´ajuntament. Els inicis sempre són complicats però ja hem aconseguit que diversos esportistes nostres hagin participat en una competició internacional a Barcelona i ara en aquesta campionats catalans, que és una de les competicions amb més prestigi a Catalunya».

El regidor d´esports Jordi Serracanta va dir que «l´esgrima ha arribat a Manresa per quedar-se i afegir a l´ampli ventall d´especialitats esportives que té la ciutat i la comarca. Pensem tossudament que l´esport és clau per a la capitalitat. L´esgrima, a més, s´ha afegit a la campanya esports a la carta a les escoles, per a primària i també secundària, i això està facilitant el creixement del nou club. Jo animo a tota la gent que tingui curiositat per aquest esport que vagi diumenge al Complex Vell Congost».

Daniel Bello va destacar que el Club Esgrima Sabre Hongarès està obert a practicants de totes les edats vulgiuin o no vulgiuin competir. Actualment el grup més nomrós és el de menors de 12 i 14 ants, però també en tenim de menors de 17 i adults. De moment només ensenyem la tècnica del sabre, però no descartem més endavant fer-ho també amb el floret i l´espasa»