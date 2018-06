Manresa acull els jocs catalans de la multicapacitat

«Tots els equips de bàsquet de la lliga professional estatunidenca, la NBA, tenen un equip de bàsquet en cadira de rodes. Són equips professionals amb jugadors canadencs, japonesos i australians. Als països anglosaxons tenen assumida la diferència de capacitats i aptituds de les persones i veuen aquesta modalitat com un espectacle. Quan vaig dirigir la selecció estatal masculina als Jocs Paralímpics de Londres, per primera vegada em vaig sentir entrenador, no el rehabilitador social o inclusor esportiu». Són paraules d´Òscar Trigo, tècnic de la selecció estatal masculina de bàsquet en cadira de rodes i de l´equip Global Bàsquet UAB.

Manresa va acollir aquest cap de setmana l´onzena edició dels Jocs Adaptats de la Federació Catalana d´Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF).

Espectacularitat i competitivitat

El Complex Esportiu Vell Congost va rebre, dissabte, la Copa Catalunya de bàsquet en cadira de rodes i el Campionat de Catalunya d´hoquei en cadira de rodes elèctrica. L´espectacularitat, intensitat i competitivitat dels partits de bàsquet va sorprendre el públic. L´equip Global Bàsquet UAB es va proclamar campió en superar el tarragoní CE Costa Daurada i l´UNES FC Barcelona.

La competició d´hoquei va ser tota una descoberta. «Les porteries tenen 20 cm d´alçada per dos metres i mig de llarg. Els equips els integren un porter i cinc jugadors. Cada equip ha de jugar amb dos jugadors dotats de T-Stick, un tipus d´estic fixat a la part davantera de la cadira. Els altres tres duen un estic de mà. És un esport ideat per a persones amb un alt grau de discapacitat», exposava l´entrenador de l´ADB Barberà, l´equip que va revalidar el títol aconseguit ara fa un any a Banyoles. Ni el barceloní Comkedem ni el Dracs CEA van poder superar els vallesans.

La piscina de l´Ateneu de les Bases va ser, dissabte al matí, l´escenari de dues acurades activitats recreatives adaptades, mentre el camp de beisbol va emparar el català de petanca.

La tarda de dissabte, el focus d´atenció es va traslladar a les Piscines Municipals. La quarta jornada de la Lliga Catalana de natació va dur a Manresa els millors nedadors paralímpics catalans, encapçalats per Núria Marquès.

Suspès per la pluja el català de pàdel que havien d´acollir les pistes del Club Tennis Manresa i per raons logístiques l´exhibició de volei terra, diumenge, altra vegada al Vell Congost, va prendre el relleu el Trofeu Jocs Catalans de rugbi en cadira de rodes o quad rugbi, que van disputar la Selecció de la FCEDF, el CAI Saragossa i el Zuzenak de Vitòria, amb triomf dels aragonesos. L´exhibició de ball esportiu en cadira de rodes protagonitzada per Àngel Miralles, Luisa Hinoubro i Manolo Galisteo va certificar que qualsevol esport, adientment repensat, és a l´abast de tothom.