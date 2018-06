Més d'una vintena d'esports al servei de la diferència

? Al nostre país, les persones que viuen la quotidianitat afectades per una disminució física disposen de fins a vint-i-tres disciplines esportives adaptades a les seves capacitats. L'oferta abasta des d'esports d'equip tant populars com el bàsquet en cadira de rodes, el quad rugbi o el volei terra, fins a esports individuals tant diferents com l'atletisme, el ball esportiu, l'esgrima, l'halterofília, el pàdel, la petanca o el tir amb arc. Modalitats com la hípica, la vela o l'esquí també s'han adaptat a la diversitat humana.