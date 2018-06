El Navarcles fa bo el factor pista i s'endú la final a quatre de sub-21 A-2

El Club Escola de Bàsquet Navarcles es va proclamar campió de la categoria sots-21 masculí nivell A-2 en la final a quatre que es va dur a terme al pavelló de la localitat bagenca. Els navarclins es van imposar per un resultat final de 82-60 al barceloní Nou Barris.

En la primera meitat hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. En el tercer quart, els jugadors dirigits per Manel Guerra van ser capaços de trencar el partit i assolir diferències al voltant dels vint punts. En els deu darrers minuts, els amfitrions van poder mantenir la renda sense problemes i no van patir en cap moment. En el partit pel tercer i quart lloc, el Vilatorrada, l'altre representant de casa nostra, es va imposar amb certa comoditat al barceloní Bon Pastor (50-70).

En les semifinals, que es van disputar dissabte, els navarclins van superar el Bon Pastor per 84-87, en un partit que es va haver de decidir després d'una pròrroga. Amb un pavelló ple a vessar i uns aficionats molt entregats, els bagencs es van desfer de l'equip que a priori era el favorit per endur-se el títol, que tenia jugadors de molta alçada i molta força sota la cistella. En l'altra semifinal, els de Sant Joan de Vilatorrada van caure per 57-61 davant el Nou Barris, que es va basar en l'encert en el llançament exterior per accedir a la gran final.

D'altra banda, el cap de setmana passat, el Navarcles va acollir la final a quatre de júnior nivell A. En les semifinals, el Pallejà es va imposar al Cerdanyola per 84-81, mentre que l'Ipsi va vèncer amb claredat el Claret B (66-39). En la final, el Pallejà es va endur la victòria (57-55). El pavelló navarclí va presentar un aforament complet, amb uns 450 assistents. Van participar a l'entrega de trofeus Fernando Peñarrubia, delegat de la FCBQ al Bages, i Miquel López, directiu del CEB Navarcles.