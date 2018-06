«Que el públic ens animi així si estem perdent ajuda molt»

D iego Ocampo va parafrasejar el cuiner televisiu Marc Ribas per definir l'ambient viscut al Nou Congost: «Brutal». El tècnic gallec va admetre que «a pocs llocs he vist un ambient així», i va destacar que «quan estem perdent i ens animen així, ens ajuda. Els jugadors no es rendeixen per la seva mentalitat, però també per l'ajuda del públic».



Ahir, de nou, l'equip va lluitar per endur-se un final d'infart, després d'un partit «molt igualat i de força ratxes, sobretot fins al tercer quart», va dir Ocampo: «Amb poc encert, hem guanyat gràcies a la lluita i la mentalitat, sobretot quan les coses no anaven bé».



«Al tercer quart hem fet bons minuts i quan podíem agafar un avantatge no hem tingut paciència per atacar, i a més hem comès errors bàsics en defensa», va lamentar el tècnic. En canvi, al dar-rer quart, quan l'equip perdia de tres, «ho hem fet molt bé i hem jugat de manera valenta».



El tècnic també va lloar la tasca que està fent la plantilla: «L'equip té cada dia una mentalitat més forta, treballa molt i és valent. I tot això té recompensa». A més, va destacar Sakho, que «té una actitud excel·lent», però no es va oblidar de la resta: «Molts jugadors han fet un pas endavant».



L'entrenador de l'ICL, malgrat el 2-0 a favor, va recordar que el Melilla «té molta qualitat i està jugant molt bé» i que és un equip «molt fort a la seva pista». Per això va demanar a l'equip «no especular» en el tercer partit, que podria ser definitiu. Per sumar aquest tercer triomf vital, va dir Ocampo, serà clau «ser humils i tenir fortalesa mental».



L'entrenador visitant, Alejandro Alcoba, va donar l'enhorabona a l'ICL «per la victòria i per l'ambient del Nou Congost. Tan de bo el poguéssim tenir divendres a casa». I tot seguit va lamentar haver ensopegat «de nou amb la mateixa pedra». El tècnic melillenc va destacar que en el tram final de l'enfrontament «li hagin agafat tres rebots en atac seguits al nostre pivot titular», i va concloure que «hem tornat a regalar el partit».



Alcoba, «molt emprenyat», va recordar que el seu equip va concedir «sis tirs lliures» en el desenllaç i va afegir que «en atac portàvem la pilota on no volem», amb mals tirs. «Qui falli menys pujarà a l'ACB. Anem 2-0 com podríem anar 0-2», va concloure Alcoba.