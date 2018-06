Terrassa i Sant Andreu avancen cap a Segona B

El Terrassa i el Sant Andreu van aconseguir resultats molt positius de cara a l'aspiració que tenen de pujar a Segona Divisió B. Si un dels dos ho aconsegueix, el CE Manresa ascendiria automàticament a Tercera Divisió.

El Terrassa va derrotar 2-0 el Compostel·la en el partit d'anada, amb gols de Fran Piera i de Casas en pròpia porta al darrer minut. Els barcelonins, per la seva banda, van assolir un meritori empat a zero al camp del Castelló. En cas de superar aquesta ronda, encara n'hauran de guanyar una altra per pujar.

En la promoció a Segona Divisió, en la penúltima ronda, el Cartagena del capelladí Pau Torres i del sallentí Aitor Ruibal va esgar-rapar un bon empat (0-0) al camp del Celta B i jugarà la tornada a Cartagonova. Per la seva banda, el Fuenlabrada del manresà Pol Freixanet va empatar (0-0) amb el Vila-real B de Roger Riera. A més, l'Extremadura va guanyar 1-0 el Mirandés, i l'Elx 2-1 l'Sporting B.