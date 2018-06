Touré critica Guardiola i insinua que és racista

Touré Yayá s'ha despatxat a gust contra Pep Guardiola a la revista France Football que veurà la llum aquest dimarts. En una extensa entrevista, de la que ja se n'han publicat extractes, el migcampista ivorià diu que vol «trencar el mite» del tècnic bagenc, a qui acusa de tenir actituds racistes.

«Vaig intentar entendre perquè jugava tan poc. Fins i tot vaig preguntar en veu baixa les meves estadístiques als preparadors físics. Quan em vaig adonar que eren tan bones o millors, tant en entrenament com en partits, en comparació a la dels que jugaven i eren més joves que jo, vaig entendre que no era una qüestió física», explica Touré sobre Guardiola, amb qui va coincidir dues temporades al Barça i dues més al Manchester City.

«No sé per què, però tinc la sensació que estava gelós. Em va prendre per un rival, com si li fes una mica d'ombra», afegeix Touré, que recorda la seva etapa al Barça: «Va ser cruel amb mi. De veritat creus que el Barça podria haver fet això amb Iniesta? Vaig arribar a preguntar-me si era pel meu color. No sóc el primer a parlar sobre aquestes diferències de tracte. Al Barça alguns també es van fer aquesta pregunta».

El migcampista, de 35 anys, ha abandonat el City al final d'aquesta temporada, on ha tornat a coincidir amb Guardiola: «Potser nosaltres, els africans, no sempre som tractats per alguns de la mateixa manera que altres. Quan ens adonem que sovint té problemes amb els africans allà on va, em faig preguntes».

«Fa veure que no en té cap», conclou Touré sobre els hipotètics problemes de Guardiola amb els jugadors negres. «És massa intel·ligent per a quedar atrapat. Ell mai ho admetrà però el dia que en el camp d'un dels seus equips vegi a cinc africans, et prometo que li enviaré un pastís».