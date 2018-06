Coneix els nominats a la 48a Nit de l'Esportista de Manresa

El dimarts 19 de juny, el Teatre Kursaal acollirà la 48a edició de la Nit de l'Esportista, que enguany està organitzada pel Beisbol Club Manresa conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa i la col·laboració dels diferents mitjans de comunicació local, i que compta amb el suport de l'Obra Social de La Caixa.

La gala, que començarà a 2/4 de 9 del vespre, té com a objectiu reconèixer i premiar els millors esportistes de la ciutat i els mèrits esportius d'aquest curs 2017-18.

Durant l'acte es pronunciarà el Pregó a càrrec del Sr. Joaquim Roca Fainé, qui va ser membre fundador del Beisbol Club Manresa i també secretari del desaparegut club d'esquí MAN. La gala també comptarà amb l'actuació de la Sra. Maria Arenzana, cantant de lírica i jazz, pianista i compositora dels himnes dels club, acompanyada per Gustavo Fantino Quartet. Per finalitzar la festa, se servirà un piscolabis al pati del teatre per a tots els assistents.

El preu de les entrades és de 12€ i es poden adquirir a les taquilles del teatre de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 hores i els dissabtes d'11.00 a 13.00 hores, o bé al 93 872 36 36, i també per internet a www.kursaal.cat

Els nominats i nominades a les diferents categories són els següents:

També es lliuraran els següents premis especials:

-Premi Bages, Manel Estiarte, a la trajectòria d'un esportista de la comarca del Bages: Per al surienc David Gallego Rodríguez, entrenador i exfutbolista català que ocupava la posició de migcampista. Actualment és entrenador del filial del Reial Club Deportiu Espanyol, amb el que ha conseguit l'ascens a 2a divisió B. També ha estat entrenador circumstancial del primer equip del RCD Espanyol amb un balanç gairebé perfecte amb 14 punts de 15 possibles (un bon debut per al segon entrenador bagenc que arriba a la 1a divisió).

-Premi a l'Esport Escolar, Andreu Vivó i Tomàs, per la participació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC): Per a les germanes Kautar i Laila Azraf, per la seva implecable trajectòria en les proves de la Fase Comarcal de Cros Escolar organitzada pel Consell Esportiu del Bages i on cal destacar la seva brillant actuació a la Final Nacional de Cros dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, disputada a Moja-Olèrdola el mes de febrer, on van quedar 1ª i 3ª de Catalunya respectivament.

-Premi Josep M. Pintó, a una dedicació especial a l'esport: Per a Manel Sánchez, qui durant 36 anys va estar vinculat al CE Manresa, 15 dels quals com a president (1973-2008). Manel Sánchez ha recopilat un important compendi de material de la història centenària del club (del 1906 a l'actualitat) i des del 2014 ha obert el Museu Manel Sánchez-Història del CE Manresa que aplega un ampli recull de documents escrits i fotogràfics, trofeus, retalls de premsa, banderins i audiovisuals.