Dani Pedrosa no seguirà a Honda el 2019

El departament de competició d'Honda (HRC, per les seves sigles en anglès) ha anunciat per al final de la temporada 2018 i d'"acord mutu", la relació contractual que l'unia al pilot català Dani Pedrosa.

En un comunicat emès per Honda i amb declaracions del seu president, Yoshishige Nomura, es confirma la finalització 18 anys després d'una relació en comú que va començar en l'any 2006 i durant els quals el pilot de Castellar del Vallès va aconseguir 31 victòries i tres subcampionats mundials per al gegant nipó en MotoGP.

"Avui és un dia trist per a mi i en nom d'HRC vull donar les gràcies a Dani per tot el seu treball i esforç i vull expressar-li la meva gratitud per aquestes dues dècades junts i vull desitjar-li el millor per al futur", indica el president d'HRC, Yoshishige Nomura.

Dani Pedrosa també agraeix a HRC en el mateix comunicat els "anys de grans èxits, en els que he crescut no només com pilot sinó també com persona. Sempre portaré a HRC en el meu cor i en el meu cap".

"En la vida necessitem nous reptes i sento que és moment de canviar. Gràcies HRC", conclou Pedrosa en el comunicat d'HRC.