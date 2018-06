El Joanenc, el San Mauro i el Martorell tenen nous rivals a la Copa

Ahir al migdia es va dur a terme, a la seu central de la Federacó Catalana de Futbol, el sorteig (més o menys per proximitat geogràfica) dels aparallaments de la quarta eliminatòria de la Copa Catalunya amateur, que es jugarà el proper cap de setmana amb la participació del Joanenc, el San Mauro i el Martorell. El Joanenc, després d'eliminar dissabte el Capellades, tornarà a jugar com a visitant i ho farà al camp del Caldes de Montbui. El Martorell podrà disputar el seu enfrontament amb el Vilanova com a local, com també el San Mauro, que rebrà el Mollerussa. Tant el Vilanova com el Mollerussa són campions de Segona Catalana, i el caldes de Montbui, de Tercera, com el mateix Joanenc, el San Mauro i el Martorell.

La resta de partits són Base Roses-Girona B, les Plandes-Quart, Young Talent Badalona-EE Guineueta, Valldoreix-Sabadell Nord i el Catllar-l'Ampolla.