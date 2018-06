L'ajuntament fa un reconeixement a la Balconada i al cadet del Bàsquet Manresa 2015

L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor d´Esports, Jordi Serracanta, van rebre al Saló de Sessions de l´Ajuntament de Manresa, l´equip de futbol UE Balconada en reconeixement a l´ascens assolit l´ascens a Tercera Catalana.

La delegació de l´equip manresà estava formada pel president del club, Josep Manel Martin, l´entrenador David Boix, el delegat Alan Rodríguez i l´auxiliar Carlos Ballesteros. A més dels jugadors; Alejandro Argudo, David Argudo, Daniel Beltran, Karim El Khammal, Marc Felipe, Robert Fontanet, Víctor Fuentes, Adrián Garrido, Toni Garrido, Fernando Jiménez, Aitor Mercadal, Jordi Oliveras, Alex Pérez, José Sabariego, Adrián Torrado, Joan Manel Torres, Francisco Torres, David Vega i Jaime Vega. El president del club va rebre una placa commemorativa de mans de l´alcalde, que també va lliurar un obsequi als jugadors i al cos tècnic. Al seu torn, els membres del club han regalat a l´alcalde una samarreta de l´equip.

El cadet A del Bàsquet Manresa 2015 va ser rebut per l´alcalde Valentí Junyent i el regidor d´esports Jordi Serracanta per l´obtenció del tercer lloc al campionat de Catalunya i el vuitè en el campionat d´Espanya. La delegació de l´equip manresà estava formada pel president del club, Sebastià Catllà, els entrenadors Jordi Serra i Nil Duarte, els ajudants Jordi Fornells i Eduard Subirana, els preparadors físics Josep Serentill i Albert Duocastella i el fisioterapeuta Manel Herrera. A més dels jugadors Jan Osul, Gerard Gutiérrez, Pau Treviño, Jordi de la Rosa, Marc Peñarroya, Víctor Pagès, Edgar Medina, Toni Naspler, Albert Planell, Alfons Arco, Xavier Magem i Ignasi Juncadella. El president del club va rebre una placa commemorativa de mans de l´alcalde, que també ha lliurat un obsequi als jugadors i al cos tècnic. Al seu torn, els membres del club han regalat a l´alcalde una samarreta de l´equip, signada per tots els jugadors.