El CF Martorell femení es proclama campió de Segona

L'equip sènior femení del CF Martorell va fer història després de superar el CF Vallirana per 1-4 i proclamar-se campió de lliga de Segona Divisió. Amb un empat n'hi havia prou, però les martorellenques no es van conformar amb un sol punt i van buscar un triomf que li estalviaria patiments. D'aquesta manera, el conjunt dirigit per Issam al Azzouzi i Fouad Belassfar jugarà la propera temporada a la Primera Divisió, una categoria fins ara inexplorada.



Gran inici de partit

Conscients de la importància del partit, les martorellenques van tenir un gran inici. Van atacar molt, però el gol no va arribar fins al minut 21. Marta Moragas va batre la portera rival després de rebre una bona passada. Al minut 26, el col·legiat va indicar un penal favorable al conjunt del Baix Nord per unes mans dins de l'àrea. Mireia Ros va transformar el llançament en el 0-2. I, abans del descans, Judit Garrido va anotar el tercer amb un xut llunyà.

El guió va variar a la represa. El ritme de joc va disminuir i les martorellenques no van tenir tantes aproximacions perilloses. Al minut 67, va arribar el gol local, fruit d'una indecisió defensiva, però amb el pas dels minuts el Martorell va anar recuperant el domini del duel i Susana Segura va anotar el gol en el darrer minut. Un cop acabat el partit, la festa es va traslladar als vestidors, on s'hi van sumar el president, Josep Ramon Vigueras, el directiu Enric Novales i el coordinador Carlos Prats.