Jordi Romero i Queralt Velasco, premiats a la Diada de la Natació

El nedador de Sant Vicenç de Castellet Jordi Romero va rebre el guardó de campió de la Copa Catalana de Travessies en la Diada de la Natació Catalana, organitzada per la federació. En el mateix acte, també va ser guardonada la manresana del CN Terrassa Queralt Velasco, que va ser tercera en la prova absoluta i primera en la categoria infantil.

La fita de Romero no havia estat aconseguida mai per cap nedador del CN Castellet. Després de sumar els punts aconseguits a les diferents travessies puntuables del circuit, va finalitzar en la primera posició, davant dels nedadors Mario Guillén (CN Terrassa) i Sergio Torres (CN Granollers), que van quedar segon i tercer de la prova, respectivament.La cerimònia dels premis, a la qual va assistir el bo i millor de la natació catalana, començant per Mireia Belmonte, es va dur a terme al Born Centre Cultural de Barcelona, i Romero va compartir-hi protagonisme. Entre les premiades hi havia la portera de la selecció espa-nyola de waterpolo, Laura Ester.