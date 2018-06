El Madrid sentencia el segon punt en un gran darrer quart

El Reial Madrid ja domina per 2-0 la seva semifinal de la lliga Endesa contra l'Herbalife Gran Canària, a qui va derrotar en el segon partit, jugat ahir, per 92-83. Els insulars es van avançar de set punts al tercer quart (63-70), però el Madrid va igualar abans del final i va sentenciar el duel a l'inici del quart període amb triples seguits de Thompkins, Doncic i Causeur. L'eslovè va ser el màxim anotador del partit, amb 14 punts. Avui, a les 21 h, segon partit entre el Kirolbet Baskonia i el Barça Lassa, amb 1-0 per als bascos.