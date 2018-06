Rafa Martínez és operat i estarà cinc mesos de baixa

L'escorta santpedorenc Rafa Martínez estarà cinc mesos de baixa després de ser sotmès ahir a una operació per solucionar els problemes al genoll dret que no li han permès disputar alguns partits el tram final de temporada. El bagenc, que va concloure la participació a la lliga divendres passat, quan el vigent campió de lliga va quedar eliminat per l'Herbalife Gran Canària, acaba contracte el proper 30 de juny i es troba l'espera que el club li ofereixi una renovació que, segons fonts properes a les converses, es trobava força encarrilada.

Rafa Martínez va ser operat ahir per l'equip del doctor Ramon Cugat, qui avui marxa als Estats Units i va trobar un forat a l'agenda per fer la intervenció. Era coneixedor del risc que corre operant-se sense tenir clar si continuarà al conjunt valencià, però era un tràmit necessari per tal d'oblidar definitivament una lesió que va tenir lloc fa unes quantes setmanes i que el va fer actuar molt condicionat en les eliminatòries pel títol.

La lesió arriba en un Rafa Martínez que va fer 36 anys el març passat i la continuïtat del qual a València estava en dubte. El club tampoc no ha aclarit si Txus Vidorreta seguirà a la banqueta i, si hi ha canvi d'entrenador, aquest tindrà la seva opinió sobre si el bagenc ha de seguir o no a un club al qual va arribar el 2008 i en el qual ha batut diversos rècords històrics del club valencià, com el de punts anotats.