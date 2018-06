Recepció a l'ajuntament de l'equip cadet del Bàsquet Manresa 2015

?El cadet A del Bàsquet Manresa 2015 va ser rebut per l'alcalde, Valentí Junyent, i el regidor d'esports, Jordi Serracanta, per l'obtenció del tercer lloc al campionat de Catalunya i el vuitè en el campionat d'Espanya. La delegació de l'equip manresà estava formada pel president del club, Sebastià Catllà, els entrenadors Jordi Serra i Nil Duarte, els ajudants Jordi Fornells i Eduard Subirana, els preparadors físics Josep Serentill i Albert Duocastella, i el fisioterapeuta Manel Herrera. A part, és clar, dels jugadors Jan Osul, Gerard Gutiérrez, Pau Treviño, Jordi de la Rosa, Marc Peñarroya, Víctor Pagès, Edgar Medina, Toni Naspler, Albert Planell, Alfons Arco, Xavier Magem i Ignasi Juncadella. El president del club va rebre una placa commemorativa de mans de l'alcalde, que també va lliurar un obsequi als jugadors i al cos tècnic. Al seu torn, els membres del club van regalar a l'alcalde una samarreta de l'equip signada per tots els jugadors.