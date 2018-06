El Barça torna a perdre amb el Baskonia i queda a un pas de l'eliminació

El Barça Lassa va millorar anit la seva imatge respecte del primer partit de les semifinals, però el nivell mostrat per l'equip de Svetislav Pesic tampoc no va ser suficient per derrotar el Baskonia, que s'avança 2-0 i se situa a una sola victòria d'eliminar els barcelonistes i classificar-se per a la final de la Lliga Endesa. De fet, els bascos tindran demà el primer match ball, al Palau Blaugrana (21 h).

De res va servir al Barça minimitzar l'aportació de Tornike Shengelia, la gran estrella local: l'ala pivot georgià es va quedar en només 12 punts, però el seu relleu com a botxí del Barça el va agafar l'escorta nord-americà Matt Janning, autor de 19 punts, amb un 5/7 en triples.

De nou sense els lesionats Pau Ribas i Pierre Oriola, el Barça va començar millor que en el primer partit, i al descans dominava per deu punts (38-48). Un marge que el Baskonia va eixugar en el tercer quart, fins a posar-se per davant en el marcador (67-65).

Al darrer quart, el Barça va resistir bé els intents del Baskonia per trencar el partit. L'equip de Pedro Martínez va agafar set punts de marge (80-73) que els blaugrana van reduir amb un parcial 0-4. Però el desencert en les accions posteriors no va permetre al conjunt de Pesic capgirar el marcador.

L'altre duel de semifinals, que domina el Madrid també per 2-0, viurà avui el seu tercer duel, a la pista del Gran Canària (21 h), on l'equip de Luis Casimiro intentarà allargar l'eliminatòria.