CE Manresa: Pinzellades de l'últim ascens a Tercera

El proper dissabte, a l'estadi del Congost, Dani Andreu i els seus deixebles poden segellar el final d'una absència. El Centre d'Esports Manresa fa una dècada exacta que no milita a Tercera Divisió. Vèncer el Martinenc o empatar a zero amb els barcelonins permetria a l'equip blanc-i-vermell retornar a la categoria on ha militat amb més assiduitat.

Dissabte es compliran disset anys i vint dies de l'últim ascens del Manresa a Tercera. El diumenge 20 de maig del 2001, l'equip dirigit per Josep Lluís Ruiz es va imposar al Congost, davant més d'un miler d'espectadors, al Badalona per 3 a 1, amb gols d'Edu Beltrán, Gerard Bordas i Roger. Així es va certificar un anhelat ascens després de cinc anys jugant a cavall de Primera Catalana i Regional Preferent, un període que es va considerar llarguíssim. Tot i això, ningú s'imaginava un final de temporada tan reeixit en començar el curs 2000-01.

Fitxar i ser cessat el mateix dia

L'equip blanc-i-vermell havia patit per mantenir-se a Primera Catalana la temporada anterior i la junta directiva, encapçalada per Manel Sánchez, va engegar un nou projecte. Josep Lluís Ruiz va ser l'escollit per agafar les regnes del buc insígnia de l'entitat. «La meva incorporació es va concretar en una reunió a l'Hotel Pere III amb diversos directius. Després, un d'ells m'ha explicat que es va estudiar el meu cessament en aquella mateixa trobada, després de la meva marxa, ja que vaig afirmar que el meu objectiu era l'ascens a Tercera i els directius ho van considerar poc realista», rememora l'entrenador sallentí.

El Manresa havia perdut jugadors amb molt pes específic a l'equip, com José Antonio Montes i Jordi Rozas. Per substituir-los, van arribar tres futbolistes procedents del Tàrrega, de Tercera: Cristian, Iván Torres i Jesús Mir. Es va repescar Iván López i Romà Biols, del Marganell i l'Sporting Martorell, respectivament, i es van incorporar dos jugadors del Sallent, Fèlix i Urbano. Alhora, van aterrar al primer equip, procedents del juvenil, el porter Marc Selgas i els jugadors Moisés, Nacho, Javi Soriano i Gerard Bordas. El moianès Salvador Farràs va ser l'última novetat d'un equip on es mantenien el porter Casajuana; els defenses Sergi, Ribalta i Raso; els migcampistes Cano i Òscar Carrasco; i els davanters Aragonés, Roger i Edu Beltrán.

«A l'inici de la temporada semblava agosarat parlar d'ascens. S'havia fet un equip nou, molt jove i amb jugadors que no s'havíem si encaixarien en el projecte. Amb 33 anys, era el més veterà del grup. Tret de Jesús Mir, la resta de jugadors tenien 23 anys o menys», assenyala Jaume Casajuana, un dels artífexs del retorn a Tercera.

Josep Lluís Ruiz assenyala que «al començament hi havia excepticisme. Però la meva afirmació estava fonamentada. Els jugadors tenien un potencial futbolístic enorme i fam de futbol. Se'ls havia d'esperonar! Antonio Linares, l'entrenador sortint, em va ajudar a fer-ho amb unes declaracions en què posava en dubte la professionalitat dels futbolistes».

Francesc Ribalta sentencia que «va ser un any genial en què es va ajuntar i encaixar una generació de futbolistes afamats i competitius». Romà Biols emfatitza que «quasi tots érem jugadors de la casa, forjats als equips base, futbolistes que sentíem els colors» i que «jugàvem per divertir-nos, perquè ens agradava fer-ho», remarca Roger Pont, i que ho feien «per amor als colors, no per diners», rebla Edu Beltrán.

Un sistema tàctic innovador

El nou tècnic va implantar un inusual dibuix tàctic (3-5-2) i una asfixiant pressió a la sortida de la pilota des de la defensa dels oponents. «Ruiz era un innovador», assenyala Iván Torres. El Manresa va iniciar la lliga amb un meritori triomf al Congost sobre l'Horta d'Antonio Linares (2 a 1) i va assolir per primera vegada el liderat el 19 de novembre, després de der-rotar la Pobla de Mafumet pel mateix resultat, a casa.

Iván López defensa que «és el millor grup humà amb qui he estat mai». «Aquell curs em va permetre tornar a apassionar-me pel futbol i jugar quasi una dècada a Tercera Divisió», conclou. La pi-nya que es va generar al vestidor del Manresa i «el compromís i la intensitat bestial amb què els jugadors entrenaven», remarca Josep Lluís Ruiz. van generar el cercle virtuós. «Eren sessions duríssimes però divertides, plenes de jocs, molt competitives», explicita Romà Biols. «Personalment, estudiava INEF a Lleida. Per tant, venir a entrenar a Manresa m'ocupava set hores, de cinc de la tarda a dotze de la nit» rememora l'egarenc Iván Torres.

Els blanc-i-vermells van fer-se i cedir el liderat en diverses ocasions. Els primers mesos del 2001 van ser decisius. El 22 de gener Regió7 va titular «El Manresa 'es menja' el líder Vilafranca», després del triomf per 2 a 0 al Congost sobre els del Penedès. Ja a final de febrer, el dia de la Festa de la Llum, els blanc-i-vermells van reconquerir el liderat de forma definitiva, després de jugar un partit endarrerit al Feliu i Codina, on va arrasar l'Horta en una segona part pletòrica. Romà Biols, Gerard Bordas, Farràs i Roger van presentar la candidatura manresana a l'ascens i al títol.

El triomf assolit al Congost davant 800 espectadors sobre el segon, el Vilanova, va ser el preludi d'aquell 20 de maig en què títol i ascens es van tenyir de blanc-i-vermell. Una setmana després, Edu Beltrán va acabar la lliga com a màxim golejador, amb 22 gols, honor compartit amb Manel Cazorla (UE Valls). «Llavors ja es deia que la Tercera era la categoria del Manresa», reflexiona Casajuana. «Després de l'empat assolit al camp del Martinenc, crec que és el moment d'un altre retorn a Tercera», sentencia Romà Biols.

La directiva prepara un ambient festiu i preveu aplegar un miler d'espectadors

«Fem que esclati el Congost». Aquest és el lema de la campanya de promoció endegada per la junta del Manresa per assolir una entrada d'aficionats històrica a l'estadi del Congost, en el decisiu partit de tornada de l'eliminatòria d'ascens a Tercera Divisió que protagonitzaran l'equip blanc-i-vermell i el Martinenc, dissabte, a partir de les set de la tarda.



Segons assenyala el cartell enunciatiu de la campanya, l'entrada al partit serà gratuïta i, a hores d'ara, es preveu una entrada «superior al miler d'espectadors», segons explicita el directiu Luis Alberto Villa. «Constatem un interès inusual per al partit a través de les xarxes socials i dels grups de WhatsApp. Moltes persones vinculades al club en el passat ens han fet conèixer que volen ser al Congost aquest dissabte», remarca. El Manresa tindrà el suport d'un grup d'animació específic, integrat per aficionats, per donar caliu a les grades, que coordinarà un speaker professional.