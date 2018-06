La federació de bàsquet atorgarà onze guardons a títol individual i a entitats de casa nostra

La Federació Catalana de Bàsquet farà entrega, el proper 30 de juny a l'Espai Endesa de Barcelona, en el decurs de la Festa del Bàsquet Català 2018, de les distincions, guardons, medalles i reconeixements a entitats i persones de la família basquetbolística cor-responents a la temporada 2017-18. Entre els premiats, n'hi ha onze de les nostres comarques o que pertanyen a clubs o organismes de casa nostra.

D'aquesta manera, el pivot de l'ICL Manresa Jordi Trias rebrà un dels deu premis MVP, en concret al de millor jugador català en competicions d'àmbit estatal, pel seu paper amb el club bagenc aquesta temporada a la lliga LEB Or. El premi a la millor jugadora catalana en competicions d'aquí és per a la jugadora de l'Spar Citylift Girona Núria Martínez.



Campions i reconeguts

Una altra categoria de premiats és la d'equips campions de les respectives categories. Així, seran reconeguts el CB Esparreguera, guanyador de la Copa Catalunya, i el CB Vilatorrada, campió de la Segona Catalana. També hi haurà medalles d'argent per a àrbitres, auxilars de taula i tècnics arbitrals. N'hi ha un total de catorze, de les quals tres són per a casa nostra: per a l'àrbitre d'Olesa Xavier Gotsens i per als auxiliars Jordi Vall (Sant Joan de Vilatorrada) i Jordi Salud (Artés).

A més, hi haurà distincions especials per a la col·laboració en l'organització de campionats de Catalunya, a l'ajuntament de la Seu d'Urgell, i a clubs com el CEB Navarcles, el Solsona BC i el Martorell BC. A part d'aquestes distincions, també hi haurà diplomes per als equips que han estat campions o que han assolit un ascens de categoria sènior durant la temporada. Aquesta llista encara s'ha d'acabar de definir, ja que hi ha competicions en curs.