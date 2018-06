Honda fa oficial l'arribada de Jorge Lorenzo com a nou company de Márquez

Honda Racing Corporation va confirmar ahir el fitxatge del mallorquí Jorge Lorenzo, que serà el company del cerverí Marc Márquez a l'equip oficial de MotoGP del mundial de motociclisme a partir de la temporada que ve i fins al 2020.

Després de l'anunci dimarts de la no continuïtat de Dani Pedrosa a l'equip Honda, el pilot balear, de 31 anys, va ser finalment l'escollit per compartir box amb el pilot de Cervera. Així, la prestigiosa fàbrica japonesa reunirà onze títols mundials entre els dos pilots: sis de Márquez, quatre d'ells a MotoGP, i cinc de Lorenzo, tres a la categoria reina.

Lorenzo deixarà Ducati, per qui va fitxar per a dues campanyes, després de no aconseguir regularitat amb la marca italiana, que va apostar per ell després del seu exitós pas per Yamaha, amb qui va fer el salt a MotoGP i va conquistar les seves tres corones mundials (el 2010, el 2012 i el 2015).

D'altra banda, el pilot italià Danilo Petrucci serà el substitut de Jorge Lorenzo a Ducati. Fins ara en una escuderia saltèl·lit, Petrucci farà el salt i serà el company d'Andrea Dovizioso.