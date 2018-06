Llocs d'honor del judo de casa nostra al Cinc Continents

Nerea Garcia (segona per la dreta), tercera cadet a Fronton

Nerea Garcia (segona per la dreta), tercera cadet a Fronton esport-7

Els judokes del Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès van aconseguir quatre llocs d'honor en el Torneig dels Cinc Continents, una competició que va tenir lloc a la localitat francesa de Fronton, amb la participació de 2.300 lluitadors d'arreu del món, de categoria benjamí fins a sènior.

D'aquesta manera, Nerea Garcia (Esport-7) va quedar tercera en més de 70 quilos, en la categoria cadet; en la competició també hi va haver tres cinquenes posicions. Van correspondre a Pau Santacreu (Esport-7), en menys de 60 quilos cadet, Iker Colchero (Esport-7), en 73 quilos cadet, i Pol Vázquez (Judo Moià), en menys de 55 quilos infantil. També hi van participar Pau Muñoz, Guifré Torra, Iñaki Garcia, Neus Santacreu, Olga Juárez i Mireia Soler (Esport-7), i Laia Garolera, Raquel Romeu, Ahmed Mssahal i Martin Stoikof (Judo Moià).



Dues victòries a Andorra

D'altra banda, nou competidors de l'Esport-7 van estar entre les tres primeres posicions en el Torneig Ippon, que va tenir lloc al pavelló d'Escaldes-Engordany, en categories aleví i benjamí. Els competidors eren lluitadors d'Andorra, però Biel Perau els va superar i va quedar primer en categoria benjamí. En la categoria aleví hi va haver victòria d'Aleix Bell. A més, segones posicions de Jan Perau, Izan Moreno i Guillem Lozano, i terceres per a Jordi Benito, Julen Muñoz, Helga Barris i Luca de Palma.

A part d'aquests tornejos, hi va haver l'acte de graduació de BJJ, impartit per André Crispin, al dojo del CT Judo del Bages i el Moianès, a Manresa, a més d'un seminari per a professors. En aquest acte es van impartir els nous cinturons a diferents practicants de Brazilian JJ. Entre ells, va destacar la participació de tots els alumnes d'Esport-7, entre els quals el professor Fermí Olid, que va passar a cinturó marró. A més, Marc Renalias, Ousmane Soumah i Ramon Pérez ho van fer a blau.