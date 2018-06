Els partits de l'ICL a Melilla es veuran al Nou Congost

L'ICL Manresa es juga el retorn a la lliga ACB, en el play-off final de la lliga LEB Or davant el Melilla. Dos partits, demà (21 h) i, si és necessari, diumenge (12 h), que es podran seguir a través d'una gran pantalla que el club i l'Ajuntament instal·laran al pavelló del Nou Congost, amb l'accés gratuït.

Com si fos un partit a casa, l'afició de l'ICL Manresa podrà viure de manera conjunta la fase decisiva dels play-off, com ja va passar l'any 2002, amb una pantalla gegant a Crist Rei, i el 2007, a Pista Castell. Després de les dues primeres victòries a Manresa divendres i diumenge passat, un tercer triomf ja suposaria l'ascens a la lliga ACB. En cas de derrota, es disputaria un quart partit, diumenge, a les 12 del migdia, encara a Melilla, que també es podrà seguir per la pantalla gegant al Nou Congost.

El club i l'Ajuntament de Manresa conviden tota l'afició a gaudir d'aquest tram decisiu de la LEB Or per tal d'empènyer l'equip en la seva lluita pel retorn a la màxima categoria del bàsquet estatal. La campanya forma part de la iniciativa #AManresaFemEquip, per tal de fer pinya entre tots els clubs que afronten partits decisius en aquest tram final de temporada.