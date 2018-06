Peñarroya deixa l'Andorra després de vuit anys

El MoraBanc Andorra ha anunciat aquest dijous que el fins ara entrenador de l'equip de la lliga Endesa, Joan Peñarroya, no continuarà com a tècnic principal la temporada que ve. Segons la nota feta pública pel club del Principat, «el club i el tècnic, de mutu acord, han decidit posar punt final a una etapa exitosa de vuit temporades que va començar a la LEB Plata i acaba amb la sisena posició d'aquesta temporada a l'ACB».

El club ha volgut agrair «la feina, professionalitat i compromís de Peñarroya en aquestes vuit temporades, en què s'ha guanyat ser considerat per sempre una de les llegendes de l'entitat». El motius de la decisió s'explicaran aquest divendres en una roda de premsa.

Trajectòria d'èxits

Amb l'excapità del Bàsquet Manresa a la banqueta, l'Andorra ha aconseguit els ascensos a la LEB Or i a l'ACB i també la Copa Príncep d'Astúries. En les darreres quatre temporades a la lliga Endesa, el tècnic va aconseguir la permanència les dues primeres. L'any passat va jugar la Copa del Rei i va caure en la primera ronda dels play-off. En tots dos casos el va eliminar el Reial Madrid. Aquest any l'ha eliminat el Barça en els quarts. Ha guanyat 167 partits i n'ha perdut 133.