El 'quidditch' salta al món real al Bages

«És un esport ben curiós», comentava un aficionat que es va desplaçar fins al Camp de Futbol Municipal de Sant Joan de Vilatorrada per veure la darrera jornada de la Lliga Catalana de quidditch. Sí, de quidditch. Aquell joc de mags que apareix a les novel·les i pel·lícules de Harry Potter, el mateix. No és un esport professional, de fet, ni tan sols està reconegut, ara per ara, oficialment com a esport. Ara bé, compleix totes els requisits per ser denominat com a tal.

El quidditch va fer el salt al món real el 2005, amb un primer partit a una universitat nord-americana, la Middlebury College. Inicialment, el joc era una representació del que es va poder veure i llegir a Harry Potter. Com no podia ser d'altra manera, les normes originals es van haver d'adaptar per tal de fer més viable la seva pràctica. «El quidditch es troba en evolució constant. Lògicament és inviable jugar amb les regles de la pel·lícula i llavors, amb els anys, s'ha anat aproximant més a la realitat. Perquè et facis una idea, les normes d'ara són unes i l'any vinent poden canviar perfectament», explica David Sánchez, president de l'Associació de Quidditch Catalana.

El manresà va ser un dels creadors del primer equip català de quidditch, els Eagles de Barcelona. L'estiu passat, i de la mà de Martí Sala i Pau Garcia, aquest joc esportiu va arribar al Bages, concretament a Sant Joan de Vilatorrada, d'on és originari l'equip dels Boc Folls. Els bagencs competeixen a la Lliga Catalana amb tres equips més, els ja esmentats Eagles, els Grims de Tarragona i un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona. El que es disputava el diumenge passat a Sant Joan de Vilatorrada era l'última i decisiva jornada de la lliga, en la qual va vèncer l'equip santjoanenc.

Actualment, hi ha organitzacions de quidditch a 30 països del món. Dos cops l'any se celebra la Copa del Món i anualment la Champions, en la qual accedeixen els campions de Copa de cada regió i/o país. Ambdues competicions són regulades per l'Associació Internacional de Quidditch. Els grans dominadors d'aquest joc són els nord-americans, encara que a països com la Gran Bretanya o Austràlia és cada vegada més important. Tot i això, encara no existeix cap equip professional arreu del món.

A territori català, el quidditch existeix com a tal des del 2013 amb la creació dels Eagles, un any abans que es constituís l'Associació Catalana. A la resta del territori espanyol hi ha una quinzena d'equips actius que també van començar la seva activitat el 2013.

Pioner en integració social

Una de les normes bàsiques del quidditch és la coneguda com a regla màxim quatre. Aquesta implica que els equip no poden tenir més de quatre jugadors del mateix sexe en el terreny de joc. És un joc dissenyat per ser un espai d'inclusió social, format per equips mixtes i en què s'accepten persones de qualsevol gènere. Per a alguns experts és l'esport del futur.

En el reglament de l'Associació Internacional de Quidditch hi ha un gran apartat que explica els pronoms i la terminologia desitjada al voltant de la identitat de gènere. La pròpia categorització del gènere que s'utilitza promou la diversitat, fet que no depèn del sexe físic. Un participant pot inscriure's amb el gènere que prefereixi o, fins i tot, com a no binari, és a dir, manifestant que no s'identifica amb el gènere masculí ni amb el gènere femení. I això no és màgia, sinó reivindicar l'esport inclusiu.

En definitiva, el quidditch és una pràctica esportiva que persegueix, sobretot, la integració de tots els membres d'un equip. «És un esport inclusiu, acollidor i ben intencionat», explica l'internacional amb Catalunya Martí Salas.

A tots els països on es practica quidditch el calendari de competició és el mateix que en la majoria d'esports. La temporada comença el setembre, amb una pretemporada que s'ha realitzat anteriorment en els mesos d'estiu, i des de llavors es disputen les lligues regionals, i el mes de novembre es disputen les diferents copes, que serveixen de classificació per la Champions. A Catalunya, la Copa Catalana se celebra en un mateix cap de setmana i es fa dos mesos més tard que en la resta de competicions, el gener. La Champions es disputa el mes de març i la Copa del Món, que enguany serà a la ciutat italiana de Florència, es disputa a final de juny.

L'objectiu és anotar més punts que l'adversari emcistellant o atrapant la pilota

El quidditch enfronta dos equips, formats cadascun d'ells per sis jugadors de camp, a més de la banqueta de suplents. L'objectiu és obtenir més punts que l'equip rival. Aquests punts s'aconsegueixen per dues vies. La primera, fent passar una de les pilotes pels tres cercles, ubicats al final del camp rival i defensats per un porter. Si un equip aconsegueix fer passar la pilota per un dels cercles, suma deu punts.

L'altra via d'anotació és atrapar la pilota, que es coneix com a snitch. Es tracta d'una pilota de tennis que es fica dins d'una mitja que porta un dels àrbitres i que es penja a la part posterior del pantaló. Els buscadors, un per cada equip, són els únics que poden atrapar l'àrbitre, qui està en constant moviment, i, conseqüentment, capturar la pilota. Un cop s'atrapa l'snitch, el partit s'acaba i l'equip que ho ha aconseguit obté 30 punts. Llavors es fa la suma total dels punts anotats per proclamar el campió.



El quidditch té moltes variants. Una d'elles és que es juga amb tres pilotes. A banda de l'snitch, el quaffle s'utilitza per anotar a través dels tres cercles i és semblant a una pilota de volei. La segona pilota és labludger, utilitzada per eliminar jugadors de l'equip rival. El bludger només pot ser emprat pels batejadors, dos jugadors per equip distingits per una cinta negra que llancen la pilota contra els rivals. Una vegada et toca la pilota, el jugador ha de tornar a la seva porteria i reincorporar-se al joc.