Els Warriors s'imposen als Cavaliers i es queden a un partit de l'anell

Golden State Warriors s'han quedar a un partit d'aconseguir l'anell de campió de l'NBA després d'imposar-se també aquest dimecres al tercer partit de les Finals a Cleveland Cavaliers per 102-110 de la mà d'un sensacional Kevin Durant, que ha aconseguit 43 punts.

L'ala ha estat clau perquè els Warriors tinguin l'opció de tornar a obtenir el títol de l'any passat després d'una gran actuació amb 15/23 en tir, entre els que es troba el que va decidir la victòria visitant, 12 rebots per completar un doble doble i set assistències.

El seu gran partit ha compensat el més gris d'Stephen Curry (11 punts amb 3/16 en llançament) i de Klay Thompson (10) i ha deixat en res el triple doble de LeBron James de 33 punts, 10 rebots i 11 assistències. 'King' ha tingut l'ajuda de Kevin Love (20 i 13), mentre que José Manuel Calderón no ha pogut gaudir de cap minut.

Els 'Cavs' esperaven que el seu primer partit al seu pavelló els ajudés a recuperar bona part del terreny perdut a l'ORACLE Arena, però els actuals campions no han donat opcions després d'una segona part on han estat superiors al seu rival que ha sortit molt fort per després anar a poc a poc desfent-se.

Els 'Cavs' s'han posat inicialment amb un 16-4, però a partir d'aquí els d'Steve Kerr han anat recuperant terreny i ja han arribat molt a prop al final del primer quart (29-28).

Els locals han tornat a estrènyer en el segon quart per situar-se al marcador per sobre de la desena de punts, però de nou la franquícia d'Oakland ha replicat i amb un triple ha deixat els marcadors molt igualats (58-52). Però després del pas pels vestuaris tot ha canviat a favor dels Warriors, que han passat a controlar millor el partit i que s'ha acabar per decidir en els instants finals.

Curry ha aparegut llavors per anotar cinc punts seguits i posar un perillós 97-101 i encara que James ha marcat un triple que ha donat esperances a Cleveland, ha estat Durant qui amb una jugada similar ha sentenciat quan faltaven 46 segons, i ha repetit el que va fer l'any passat i ha posat costa amunt l'anell pels de Tyronne Lue, que es veuen obligats a una remuntada sense precedents.