El CT Manresa infantil es defensa fins al final a la Lliga Catalana per equips

L'equip infantil femení del CT Manresa va quedar eliminat en els quarts de final de la Lliga Catalana per equips de la Divisió 1 en perdre contra el CT Barcino per 3-2, en un duel que va ser molt igualat i en el qual les bagenques van vendre cara la seva pell.

Així, les manresanes Laia Gar-riga i Laia Berné van guanyar els seus respectius partits individuals. Completaven la formació Ariadna Solís, Carlota Vilà i Marta Guitart. El duel es va igualar pel triomf de la barcelonina Martina Cortal i la derrota del CT Manresa en dobles. Per desfer l'empat, es va haver de recórrer al nombre de sets guanyats, un fet que no va afavorir les manresanes. Tot i la der-rota, el club destaca el fet que el conjunt s'ha aconseguit classificar entre els vuit millors de tota la competició, formada pels setze més destacats de Catalunya.



Triomfs individuals

El CT Manresa sí que va aconseguir una victòria en la competició individual. Va ser Laia Berné, una de les integrants de l'equip femení, que es va imposar a la final del torneig de Terrassa després d'haver guayat Laia Girbau Bujella, del Reial Club de Polo de Barcelona.

També va fer un gran torneig Carlota Vilà, que va participar a l'Open de Primavera del Cercle Sabadellès i va arribar a la final, que va perdre contra Alexia González per 6-0 i 6-2. Abans, havia vençut Adriana Pruneda a quarts per un concloent 6-0 i 6-1, i Natalia Madrid en les semifinals per un doble 6-1.

Pel que fa a la categoria masculina, el CT Manresa aleví va derrotar el Club Tennis Canet per un incontestable 4-0. L'equip es va classificar per a la ronda de semifinals de la Lliga Catalana de Segona Divisió. El formaven Roger Ubals, Biel Cots, Jan Marco, Adrià Garrido, Pol Angulo i Arnau Carmona.