David Checa es juga mig mundial a Oschersleben

El pilot santfruitosenc David Checa, vigent campió del món de resistència, i el seu equip es jugaran aquest dissabte una bona part de les seves possibilitats de repetir títol. Tots ells competiran a les Vuit Hores d'Oschersleben, a Alemanya, amb un dèficit d'un punt respecte del liderat quan falta aquesta i una altra prova per concloure el campionat.

D'aquesta manera, la cursa del Motorsport Arena es preveu decisiva. Després d'ella només faltaran les Vuit Hores de Suzuka, una competició en què els equips europeus solen aconseguir pocs punts. Ara la lluita és entre Honda i Yamaha. Es primers, l'equip FCC TSR Honda France, amb Freddy Foray, Alan Techer i Josh Hook, tenen 116 punts, un més que el conjunt GMT 94, amb David Checa, Niccolò Canepa i Mike di Meglio. Encara hi ha un tercer equip en disputa, pel que fa a la lluita per obtenir el mundial. Es tracta d'un altre representant d'Honda, el conjunt Endurance Racing, amb Sébastien Gimbert, Grégory Leblanc i Erwan Nigo, equip amb 15 punts menys que el líder

Tot i que aquests tres són els conjunts situats en posicions capdavanteres, la lluita per guanyar la cursa no se centrarà només en ells. També hi ha l'equip oficial austríac Yart, amb Broc Parkes, Marvin Fritz i Max Neukirchner, que fa poques setmanes es va imposar a la competició disputada a Eslovàquia. Un altre candidat és l'equip BMW, que corre a casa, i els equips oficials de les marques Suzuki i Kawasaki.