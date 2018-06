El Madrid segella el seu accés a la final per la via ràpida amb un festival de punts a Las Palmas

El Reial Madrid va fer bons els pronòstics i es va classificar, invicte en els play-off, per a la final de la lliga Endesa després de derrotar per 3-0 un Herbalife Gran Canària que ja havia complert entrant a semifinals i classicant-se per a l'Eurolliga.

Després dels dos partits perduts a Madrid, els de Luis Casimiro van plantejar un duel sense miraments, a molts punts, i van dominar la primera part. Malgrat això, el Madrid va poder arribar amb el partit igualat al descans i va fer una forta tibada al tercer període. En el darrer quart, tot semblava sentenciat, però un parell de triples, de Báez i Eriksson, van situar l'amenaçador 92-94. Un triple de Taylor, però, va posar fi a les esperances insulars.