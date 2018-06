Martorell torna a rebre la Festa del Futbol Català

Un any més, el quart consecutiu, el complex esportiu Torrent de Llops i el poliesportiu municipal de Martorell acullen la Festa del Futbol Català, una organització de la Federació Catalana que compleix la novena edició. Enguany s´ha tornat a escollir aquesta població del Baix Nord perquè disposa d´unes instal·lacions idònies per disputar la totalitat de les finals dels campionats de Catalunya de futbol i de la Copa Catalunya de futbol sala.

Al llarg d´aquests dies passaran per Martorell un miler de jugadors i jugadores i uns deu mil aficionats. Es preveu la celebració de 36 partits dels quals vuit seran finals, tres femenines de futbol (aleví-benjamí-prebenjamí, infantil-aleví i cadet-infantil), cinc masculines de futbol (benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil) i més de futbol sala (sis masculines i dues femenines). Entre els finalistes hi ha, de casa nostra, l´equip benjamí del Manresa FS que després de quedar campió de Catalunya opta ara a la Copa de futbol sala davant el Canet (diumenge (14 h). També l´Abrera té final de futbol sala, en el seu cas de prebenjamins contra el Ripollet (diumenge, 13 h).

Paral·lelament als partits, tindrà lloc avui, a l´auditori de Martorell (, un clínic d´àrbitres de futbol sala que en aquesta edició té com a novetats una tecnificació específica per als col·legiats de futbol sala, demà a les instal·lacions esportives municipals. També els entrenadors de futbol sala tenen entre avui i demà el seu clínic.

Diumenge es farà al poliesportiu municipal el Desafiament de porters de futbol sala en les categories benjamí, aleví, infantil i cadet, enfrontant-se entre ells.