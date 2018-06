El MoraBanc anuncia que Peñarroya deixa l'equip després de vuit anys

El MoraBanc Andorra va anunciar ahir que el fins ara entrenador de l'equip, Joan Peñarroya, no continuarà com a tècnic principal la temporada que ve. Segons la nota feta pública pel club del Principat, «el club i el tècnic, de mutu acord, han decidit posar punt final a una etapa exitosa de vuit temporades que va començar a la LEB Plata i acaba amb la sisena posició d'aquesta temporada a l'ACB.

El club ha volgut agrair «la feina, professionalitat i compromís de Peñarroya en aquestes vuit temporades, en què s'ha guanyat ser considerat per sempre una de les llegendes de l'entitat». Ahir sonava amb força la banqueta de l'Unicaja com a possible destí.



Trajectòria d'èxits

Amb l'excapità del Bàsquet Manresa a la banqueta, l'Andorra ha aconseguit els ascensos a la LEB Or i a l'ACB, i també la Copa Príncep d'Astúries. En les darreres quatre temporades a la lliga Endesa, el tècnic va aconseguir la permanència les dues primeres. L'any passat va jugar la Copa del Rei i va caure en la primera ronda dels play-off. En tots dos casos el va eliminar el Reial Madrid. Aquest any l'ha eliminat el Barça en els quarts. Ha guanyat 167 partits i n'ha perdut 133.