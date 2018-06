Nadal arriba a semifinals i Muguruza queda eliminada

Rafa Nadal es va classificar ahir per a les semifinals de Roland Garros, que jugarà avui mateix, en derrotar l'argentí Diego Schwartzman en la continuació del duel suspès per la pluja el dia abans. Tot i que el menut sud-americà havia jugat millor abans de la interrupció de dimecres i havia guanyat el primer set per 4-6 i perdia el segon per 5-3, la tornada a l'activitat va beneficiar molt Nadal, que va guanyar el joc que li faltava del segon set i va guanyar els altres dos per un doble 6-2.

Tal com va succeir en la final de Roma contra Alexander Zverev, l'ajornament va beneficiar Nadal, que, a més, ahir tenia les condicions meteorològiques més a favor. Amb més sol, la pilota pesa menys i li pot donar més efecte, amb la qual cosa va treure del partit Schwartzman. Tot i això, després del duel, va dir que el canvi «no havia estat pel sol o la pluja, sinó que s'havia generat en ell mateix. «Evidentment, la pluja va aturar el partit i em va ajudar a pensar, però en termes de joc ha canviat com he jugat i com he afrontat el partit».



Del Potro al camí

El camí cap a la seva onzena final, però, no serà fàcil. Es trobarà davant un os dur de rosegar, l'argentí Juan Martín del Potro, que ahir va vèncer el croat Marin Cilic per 7-6, 5-7, 6-3 i 7-5. El tennista de Tandil no era en aquest estrat de competició des que hi va caure el 2009 contra Roger Federer i ahir va aprofitar les 74 errades no forçades del seu rival per endur-se els punts decisius.



Sense número 1

La mala notícia del dia per a la representació espanyola va ser la derrota de la bascoveneçolana Garbiñe Muguruza, que va caure contra la número 1 del món, la romanesa Simona Halep, que disputarà la final per segon any consecutiu, després de perdre la de l'any passat contra la letona Jelena Ostapenko. A més, Muguruza, que va caure per un clar 6-1 i 6-4 perd l'oportunitat de pujar al número 1 del món, lloc que hauria aconseguit d'haver guanyat el torneig per segon cop.

La rival de Halep a la final serà la nord-americana Sloane Stephens, que va derrotar la seva compatriota Madison Keys, en una semifinal igualada, per un doble 6-4. Sloane Stephens ja havia guanyat la seva rival en la final de l'Obert dels Estats Units de l'any passat.