Talent dominicà per rellançar el beisbol a Manresa

«Els tres equips catalans que militen a la Divisió d´Honor, el Sant Boi, el Barcelona i el Viladecans, es van interessar pel meu fitxatge. Sobretot el Club Beisbol Barcelona, que havia tingut moltes baixes. Però vaig decidir centrar-me en el projecte del Beisbol Club Manresa».

Kerson Trinidad Méndez, llançador d´origen dominicà amb nacionalitat espa-nyola, raona així la seva incorporació, enguany, al projecte esportiu del Beisbol Club Manresa Dracs, un trimestre després del seu debut amb la selecció estatal. Trinidad exerceix aquesta temporada com a tècnic i jugador del sènior de l´entitat, equip que pràcticament ha segellat la classificació per al play-off final del Campionat de Catalunya, les eliminatòries que enfronten els equips classificats entre el segon i el cinquè lloc de la lliga regular, per determinar qui dirimeix la final de la competició amb el primer de la fase regular, posició que quasi ha conquerit l´Hècules de l´Hospitalet.

De Barcelona a Artés per amor



A final del 2016, després de més d´una dècada residint a Barcelona, Kerson Trinidad va establir-se a Artés per crear una llar amb la seva parella, Deyanira Montero, afincada a la població bagenca. A començaments del 2017, Trinidad ja va fer una breu estada a l´equip manresà, amb el qual va jugar els cinc primers partits del català. El BC Manresa els va gua-nyar tots. Aleshores «em va trucar Candelario Díaz, l´entrenador del Sant Boi. Hem necessitaven per competir amb garanties a la Divisió d´Honor estatal i el Manresa em va facilitar la marxa a l´equip santboià». Enguany, amb feina estable a Matadero Frigorífico d´Avinyó SA, Trinidad ha prioritzat la proximitat amb la seva llar a l´hora de comprometre´s amb el club liderat per Ferran Thomen i Carles Fernández.

Nascut a la població dominicana de Los Ríos de Neiba «en un entorn natural bellíssim, a tocar de la serralada de Bahoruco i el llac Enriquillo», emfatitza, Kerson Trinidad va assumir des de petit que el seu futur era a Catalunya, on s´havia desplaçat la seva mare a la recerca de nous horitzons. Amb només quatre anys es va iniciar en la pràctica del beisbol «seguint l´exemple d´un dels meus germans grans, el Kervin», però durant la seva infància i adolescència es va centrar en els estudis fins aterrar a Barcelona «el 19 de juny del 2005», amb només 18 anys. Forjar-se un futur professional va reclamar tota la seva atenció fins que els primers mesos del 2013 va conèixer el Club Beisbol Viladecans. «Vaig debutar amb el filial, al Campionat de Catalunya, però només hi vaig jugar un partit. Édgar Hernández, l´entrenador del primer equip, em va requerir». Així es va iniciar una fructífera etapa de quatre temporades competint amb l´equip del Baix Llobregat. La posterior estada al Sant Boi li va permetre arrodonir un quinquenni jugant a la Divisió d´Honor i li va valdre la convocatòria de Paco Figueroa per disputar cinc amistosos amb la selecció estatal, l´octubre passat.

Kerson Trinidad és un hàbil i subtil llançador. «Tinc el do de situar la bola just allà on desitjo. Sobretot domino els llançaments de corba, els de canvi i els lliscants». «A Manresa, però, quan jugo, no només llanço, també haig de fer altres funcions, com batre, pel bé de l´equip», especifica.

Amb l´anhel de jugar la final



El tècnic dominicà s´ha traçat la fita de dur l´equip manresà a la final del Campionat de Catalunya. Defineix el seu equip «com a talentós, disciplinat i agermanat. Els jugadors s´han mentalitzat per assolir l´objectiu, tot i el hàndicap que suposa no poder ser mai tots als entrenaments, per les obligacions laborals».

D´altra banda, Trinidad valora les potencialitats i el marge de creixement d´alguns dels seus deixebles, com Julio Ángel Medina i Wally Dorsu Gómez, «dos excel·lents utility, és a dir, aquell jugador vàlid per ocupar i fer-ho bé a totes les poscions»; de l´outfierlder o defensor de la línia exterior Mauro Rafael Fernández i del llançador Juan Carlos Díaz, així com de Luis Óscar Peralta, «un batedor que ha esclatat enguany».

Per últim, Trinidad avala el treball en l´àmbit formatiu que fa el Beisbol Club Manresa i es planteja integrar-se en el projecte de revitalització de la lliga escolar que madura Carles Fernández.