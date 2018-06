El Valladolid pren avantatge sobre l'Sporting en la cursa per pujar (3-1)

El Valladolid va derrotar l'Sporting de Gijón (3-1) en el partit d'anada de la primera eliminatòria de la fase de promoció per pujar a Primera Divisió. Els castellans, entrenats per l'extècnic de l'Espanyol Sergio González, van dominar territorialment, però el gol dels asturians a mitjan segona part, quan perdien per 3-0, dóna ànims al conjunt de Rubén Baraja a l'hora d'intentar la remuntada diumenge al Molinón.

El tram final de la primera part va ser triomfant per als val·lissoletans, que es van avançar amb una rematada amb el genoll de Calero, en una acció en què es va reclamar falta de Mata, al minut 29. Al 35 i al 37 en van arribar dos més, un golàs d'Hervías i una acció de murri del mateix Mata. El Valladolid va seguir atacant però el gol de Jony, en una de les poques arribades visitants, deixa les coses obertes de cara a l'enfrontament de tornada.