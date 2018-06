Esteller assumeix la forja dels joves valors del juvenil A del Manresa FS

El Manresa FS va presentar, ahir, el nou tècnic de l'equip juvenil A de l'entitat, que milita al grup 5è de la Divisió d'Honor Nacional, la màxima categoria estatal.

Kim Esteller és el nou entrenador de l'equip. De 47 anys i resident a la Palma de Cervelló, en la seva etapa com a jugador, Esteller va jugar al FC Barcelona B, a l'Industries García de Santa Coloma de Gramenet –ara anomenat Catgas– i a la Penya Esplugues.

En el seu currículum com a tècnic hi figura haver dirigit el FS Catellbisbal (Tercera Divisió), així com a dos equips de Segona Divisió B: el FS Sant Andreu de la Barca i el FS Pallejà. Després d'exercir a la prestigiosa Academy F6 Fernandao, Kim Esteller va assumir la direcció tècnica de l'AE Vallirana, de la Segona Divisió estatal femenina. Finalitzat el seu cicle a l'equip del Baix Llobregat, substitueix Albert Juanpera a la banqueta manresana.