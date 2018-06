L'ascens exigiria incrementar en 80.000 euros el pressupost actual

? En el supòsit que el Manresa FS assoleixi avui l'ascens esportiu a Segona Divisió, l'entitat hauria de superar un darrer escull per materialitzar l'accés a la nova categoria: trobar la fórmula per assumir un augment pressupostari mínim de 80.000 euros. Pujar comporta ser membre de ple dret de la Lliga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), però exigeix un primer dipòsit de 10.000 euros (quotes, fiances i primera liquidació de despeses d'arbitratge) amb una data límit: el dissabte 30 de juny. Ai-xò, sense apujar ni un euro la partida dedicada a gratificacions econòmiques als jugadors del primer equip. En aquest sentit, Pere Joan Pusó, president del Manresa FS, assenyalava ahir que «si pugem, buscarem la complicitat de l'Ajuntament per trobar l'espònsor i els copatrocinadors necessaris». Eternam no continuarà com a espònsor del Manresa FS en no haver complert tots els compromisos adquirits, enguany, amb el club.