L'Igualada Femení ascendirà demà a l'OK Lliga si empata o venç a les Comes

El pavelló de Les Comes es vestirà de gala demà a la tarda (2/4 de 8) per viure el tercer i definitiu enfrontament pel tercer lloc a Nacional Catalana que han de jugar l'Igualada femení i el CH Mataró. El triomf i, fins i tot, l'empat poden donar l'ascens a l'OK Lliga a les igualadines, tot i que hauran d'esperar a veure què fa el CP Voltregà, campió d'aquesta segona categoria estatal, però que, per la seva confició de filial, no pot ascendir, però si que es podria vendre la plaça. Independentment del que pugui passar als despatxos, tot fa pensar que els dos equips sortiran a buscar la victòria, com si només d'ells depengués l'ascens.

Les anoienques, entrenades per Maria Fernández Grande Pulgui, es troben en el seu millor moment de la temporada tant en l'àmbit físic, com el tàctic i el mental, tot i que es preveu que el CH Mataró no ho posi fàcil. En els dos anteriors partits, l'Igualada femení va caure a casa per faltes (2-2) i, a Mataró, el conjunt igualadí es va imposar per 4 a 6.

Es preveu una excel·lent entrada al pavelló de les Comes amb tota l'afició igualadina, però també amb força seguidors de l'equips maresmenc.

Per la seva part, l'equip sub-14 de l'Igualada femení disputa avui a la Jonquera la Copa Federació, mentre que el sub-16 ho farà demà. L'equip mini femení, després de quedar quart a la Copa, es desplaça a Bilbao, on ha estat convidat a participar en la quarta edició del Torneig d'hoquei patins base del Reial Club Jolaseta.