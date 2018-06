L'orgull del Barça fa que encara no quedi eliminat amb el Baskonia

Tot i les baixes de Ribas i Oriola i de perdre la sèrie per 2-0, el Barça Lassa va treure forces d'on no semblava que en tenia i va derrotar el Kirolbet Baskonia en el tercer partit de la semifinal de la lliga Endesa, amb la qual cosa ha forçat un quart partit que es disputarà demà mateix al Palau Blaugrana. Els bascos van tenir mínims avantatges durant la primera meitat, però el Barça va anar-se agafant al partit i va jugar millor els minuts finals, basant-se en els punts de Tomic a l'interior de la zona i a la conducció de Hanga, que es va multiplicar en les seves funcions per conduir l'equip blaugrana a la victòria.