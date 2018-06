El Manresa FS afronta a Saragossa el partit decisiu per accedir a l'elit del futbol sala

Quaranta minuts determinants decidiran el rumb que prendrà el futur immediat del degà del futbol sala manresà. Quaranta minuts a tot o res al pavelló la Granja de Saragossa. Avui, a un quart de set i cinc minuts de la tarda, s'iniciarà el matx que ha d'atorgar l'accés a l'elit del futbol sala estatal al Manresa Futbol Sala o al seu oponent, el CFS Colo Colo.

Els aragonesos van signar, dissabte passat, un meritori empat a cinc gols al Pujolet. Per tant, un triomf dels deixebles d'Alfonso Rodríguez o un empat a quatre o menys gols els permetria pujar de categoria. El Manresa FS necessita una victòria a la Granja per ascendir o un improbable empat a sis o més gols. L'empat a cinc abocaria ambdós equips a jugar una dramàtica pròrroga.

Gerard Floriach, tècnic del Manresa FS, encara el partit sense baixes. Els blanc-i-vermells han fet nit a la capital de l'Aragó, després de desplaçar-se ahir a la tarda en autobús. Floriach ha analitzat les raons d'un empat a Manresa que no el va satisfer. «El Colo Colo no va plantejar, en començar el partit, la seva peculiar defensa en zona. Vam pispar pilotes amb assiduitat i vam obrir escletxa en el marcador». No va ser fins «després d'un temps mort del seu tècnic que van començar a defensar en zona. L'expulsió de Fouad i el seu primer gol van propiciar que no executessim bé els moviments en atac que havíem preparat per superar aquest tipus de defensa».

Per a Floriach, ja al segon període, «els saragossans es van adonar que no podíem deixar descansar els nostres jugadors de referència. Llavors van pujar la línia de pressió, per provocar errades a la nostra zona de construcció, ja que recolzàvem de forma insuficient la sortida de la pilota». «Les nostres línies estaven massa separades», reflexiona.

Malgrat tot, Gerard Floriach constata que «el Colo Colo va defensar on havíem previst tres quartes parts del partit». Avui, el tècnic s'enfronta a un dubte. «D'inici, defensaran en zona, al seu camp. Quan començaran a prendre riscos? No ho sabem, però crec que pujaran la línia defensiva aviat. Llavors, hem d'aprofitar els aspectes d'aquest tipus de defensa que els poden perjudicar». Per a Floriach, les claus per segellar l'ascens són tres: «El control de les emocions, propiciar que els petits detalls ens afavoreixin i evitar errades, i, per últim, ser eficaços». «A Manresa vam crear deu ocasions de gol més per fer els mateixos gols», rebla.

L'entrenador del Colo Colo, Alfonso Rodríguez, es resigna a jugar el partit a la mateixa hora que a La Romadera el Saragossa s'enfrontarà al Numància. «Preveiem l'assistència de 400 o 500 espectadors, el futbol ens restarà públic», reconeix. Per a Rodríguez, «som conscients que ens queda molt camí per recórrer, un altre partit a vida o mort. El Manresa té jugadors desequilibrants amb la pilota i en l'u contra u». Admet que «tenim més profunditat de banqueta» i considera que «per gua-nyar l'eliminatòria, a la Granja, haurem d'imposar el nostre estil, tenir més temps la pilota i, a la vegada, aprofitar millor la verticalitat del nostre joc i marcar de forma impecable els seus jugadors clau». «A més, haurem de ser efectius», conclou.