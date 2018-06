El Manresa pot fer realitat el somni

Caixa o faixa. El que hagi de passar, bo o dolent, serà avui. I és que el somni de pujar a Tercera Divisió es pot fer realitat avui al Nou Estadi, on el Manresa juga el partit de tornada de l'eliminatòria d'ascens amb el Martinenc, a partir de les 7 de la tarda.

L'equip que entrena Dani Andreu arriba a la confrontació amb un empat a un gol de l'anada. Cal recordar que els manresans van marcar per mitjà del jove Escamilla en el temps de descompte, després de molta estona de portar un marcador advers d'1 a 0. Un resultat final, l'1 a 1, que ha estat valorat pel tècnic dels manresans com a molt bo, tenint en compte que la imatge que es va donar no va ser la millor: «Vist com van anar les coses al camp del Guinardó, va ser un excel·lent marcador, però el nostre pensament era un altre. La veritat és que a la primera part no vam ser reconeixibles, si tenim en compte els partits que hem jugat a fora aquesta temporada».

Respecte al partit d'avui, Dani Andreu considera que «és el dia que hem de demostrar que som mereixedors de l'ascens, no podem anar amb mitges tintes. El millor de tot és que tindrem el suport de molta gent a les grades, que els sentirem a prop, que jugarem a la tarda vespre, fet que permetrà que la pilota corri per la humitat al terreny de joc, i que, en definitiva, juguem a casa. Tots els al·licients hi són perquè ens estem jugant aquesta temporada i també la que ve».

D'entrada, amb l'1 a 1 de l'anada, el 0 a 0 seria suficient perquè el Manresa aconseguís l'ascens (lògicament, també qualsevol victòria, no així els empats amb més d'un gol). Tot i això, segons Dani Andreu, «nosaltres hem de sortir com si estiguéssim perdent per un gol a zero. Aquesta ha de ser la mentalitat. No podem especular amb l'empat a zero. Ni fer un joc defensiu. Hem de ser el Manresa».

L'entrenador del conjunt manresà considera que el Martinenc, malgrat que ha de marcar almenys un gol si vol l'ascens, «no arriscarà d'entrada. Penso que jugarà al contracop, intentant robar pilotes al mig del camp i creant ocasions d'aquesta manera. Si ens pressiona a dalt amb una defensa avançada, millor per a nosaltres. Hem de saber jugar amb els tempos del partit, fer el que més ens convingui en cada moment. No ens hem de precipitar, hem de jugar sense preses, però amb un bon ritme de joc, que és la manera que millor podem superar el rival».

En principi, el Manresa només tindrà la baixa de Sergi Soler, que es manté a l'expectativa de quin és el diagnòstic final respecte a la lesió de genoll, tenint en compte que hi ha metges que són partidaris de la intervenció quirúrgica i altres de fer un tractament conservador, per pal·liar els problemes als lligaments encreuats. Qui és dubte, tot i que es preveu que podrà jugar, és el central Florent, amb un esquinç al turmell.



Un comodí a la màniga

L'equip que avui no aconsegueixi l'ascens en el duel entre el Manresa i el Martinenc, tindrà una dar-rera oportunitat. Haurà d'esperar que el Sant Andreu o el Terrassa assoleixin la Segona B. Aquest cap de setmana juguen la tornada de la segona eliminatòria (en faltaria una tercera), amb resultats prou favorables. Els egarencs van gua-nyar 2 a 0 amb el Compostel·la a Terrassa, i els andreuencs van empatar a zero gols a Castelló.