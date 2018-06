Els manresans es van acomiadar de Tercera, ara fa deu anys, a Premià

Si el darrer ascens a Tercera Divisió del Manresa va ser el 2001 amb José Luis Ruiz a la banqueta, la darrera vegada que va deixar aquesta preuada categoria va ser el 2008, set anys després. Per tant, fa deu temporades que el club blanc-i-vermell no juga a la quarta categoria del futbol estatal.

Els manresans van certificar el descens el 4 de maig del 2008 a Premià. L'equip el dirigia Josep Antoni Montes i el 4 a 0 final d'aquell enfrontament, combinat amb altres resultats de la jornada, deixaven el Manresa sense cap opció per salvar la categoria en les dues jornades que encara faltaven per tancar la lliga.

Ja feia alguns partits que el tarannà dels de Montes era agònic, que es va convertir, a Premià, en el descens matemàtic, sense miracle possible. Va ser una temporada negativa en tots els aspectes, amb Estanislau Nadeu al capdavant com a president. Amb un equip molt potent a l'inici, els problemes econòmics van incidir en l'equip. Sense anar més lluny, la mateixa setmana del decisiu partit a Premià, el Manresa va donar sis baixes de jugadors molts importants, que van acabar jugant en equips d'inferior categoria fins a final de la campanya.

Es dóna el cas que en l'equip que va jugar a Premià hi figurava un jove Sergi Soler, ara capità de l'equip, però per al partit d'avui serà baixa per lesió. També hi era el surienc David Gallego, ara tècnic del filial de l'Espanyol i debutant aquesta temporada com a tècnic de Primera Divisió amb el mateix club periquito.

I com que els mals no vénen mai sols, la temporada següent el Manresa va tornar a descendir, en aquest cas a Preferent, després d'una darrera jornada molt polèmica a Sant Feliu de Guíxols. Amb Xavi Posas a la banqueta, els manresans necessitaven la victòria davant un equip local que en tenia prou amb un empat per salvar-se.