Relleu 'manresà' a la vista a Andorra

Joan Peñarroya, entrenador egarenc i exjugador del Manresa, capità del TDK de la Copa del Rei, tanca etapa a Andorra. Després de vuit temporades al país dels Pirineus portant esportivament el club de la LEB Plata a l'Eurocup i fins a la sisena plaça de la Lliga Endesa, el tècnic i el MoraBanc Andorra separen els seus camins «per poder seguir creixent», segons que va explicar ahir el president de l'entitat andorrana, Gorka Aixàs, en l'acte de comiat de Peñarroya, el qual estava visiblement emocionat, nerviós i que va admetre la realitat de la separació: «Quan portes tants anys, tot desgasta». Peñarroya, que té diversos pretendents, amb el València com a primer de la llista, és molt probable que sigui substituït per un altre manresà d'adopció que, justament, arribaria a Andorra des de la ciutat del Túria: Jaume Ponsarnau.

Peñarroya va tancar ahir etapa al Principat agraint el treball fet per tots els col·laboradors que ha tingut durant els vuit anys d'estada a terres andorranes, després de passar per les banquetes del Navàs i l'Olesa. Ara que ha esdevingut, segons el president del MoraBanc, un dels entrenadors «més contrastats de la millor lliga d'Europa», encararà nous reptes «més lluny de casa que fins ara». El tècnic, que durant molts anys va vestir la samarreta del TDK, no va voler entrar en els detalls de la seva sortida d'Andorra. De fet, l'estiu passat ja només va signar per un any perquè l'escenari ja no era tan clar com havia estat. Sí que va deixar dit que «el camí fet, allà queda. El recordem i el recordarem bé. Però el recordarem millor d'aquí a uns anys».



Més lluny de casa

El fins ara entrenador del MoraBanc no va voler donar pistes de la seva futura destinació més enllà d'afirmar que «sí que espero tenir feina» i d'admetre que serà més lluny de casa, de Manresa, que a Andorra. Peñarroya té diverses alternatives. Havia sonat a Tenerife, i amb més força a Màlaga, però sembla que la millor situació podria ser València, on el fins ara màxim responsable de l'equip, Txus Vidorreta, se n'ha desvinculat. Justament de València podria sortir el relleu de Peñarroya a Andorra. El MoraBanc tindria converses molt avançades amb Jaume Ponsarnau, que vol tornar a ser primer entrenador. Ponsarnau hauria passat a ser la primera alternativa després que el club andorrà descartés l'opció de Salva Maldonado. El director esportiu, Francesc Solana, també va citar Ibon Navarro o Diego Ocampo com a possibles recanvis.